Уле-Гуннар Сульшер стал третьим тренером «Манчестер Юнайтед», которому удалось начать свою работу с трёх побед в матчах Английской Премьер-лиги.

Ранее такого показателя добивались легендарный Мэтт Басби и предыдущий наставник клуба Жозе Моуринью. Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кардифф», «Хаддерсфилд» и «Борнмут» с общим счётом 12:1.

Напомним, руководство команды отправило Моуринью в отставку после ряда неудовлетворительных результатов. Сульшер был назначен исполняющим обязанности главного тренера сроком до конца сезона. Его консультантом стал сэр Алекс Фергюсон, который тренировал Сульшера, когда тот играл в «Юнайтед».

«МЮ» по-прежнему идёт в турнирной таблице чемпионата Англии на шестом месте, отставая от «Ливерпуля» на 19 очков.