Главный тренер молодёжной сборной России по хоккею Валерий Брагин прокомментировал победу своих подопечных над командой Швейцарии. Игра проходила в рамках молодёжного чемпионата мира.

В интервью Sport24 Брагин заявил, что России не удалось начало, но хоккеисты собрались и смогли победить. Он подчеркнул, что на этом турнире нет слабых соперников, но хоккеисты помнили о товарищеском матче со Швейцарией, который легко выиграли, и поэтому подсознательно расслабились.

Брагин объяснил, что потери шайбы случались, когда хоккеисты готовились к атаке. Он заявил, что эти недочёты нужно убирать, как и неточные пасы.

Напомним, Россия выиграла у сверстников из Швейцарии со счётом 7:3. Следующий матч подопечные Брагина проведут в новогоднюю ночь, соперником станет команда Канады.