Старшая сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, прокомментировала его завершение карьеры.

В «Инстаграме» Кузьмина написала, что вместе с семьёй смотрела Рождественскую гонку, которая стала последней в карьере Шипулина, и ей хотелось пробежать её в паре с братом. Кузьмина вспомнила Шипулина в детстве, когда он впервые попросил посмотреть её винтовку.

Она добавила, что навсегда запомнит брата спортсменом с огоньком в глазах и подмигиванием болельщикам, который всегда уверен в своих силах. Биатлонистка добавила, что так и не смогла научиться тому, что делал Шипулин на трассе и стрельбище. Также она опубликовала текст стихотворения.

Напомним, спортсмен заявил о завершении карьеры на пресс-конференции.