Старшая сестра российского биатлониста Антона Шипулина Анастасия Кузьмина, выступающая за Словакию, прокомментировала его завершение карьеры.
В «Инстаграме» Кузьмина написала, что вместе с семьёй смотрела Рождественскую гонку, которая стала последней в карьере Шипулина, и ей хотелось пробежать её в паре с братом. Кузьмина вспомнила Шипулина в детстве, когда он впервые попросил посмотреть её винтовку.
Она добавила, что навсегда запомнит брата спортсменом с огоньком в глазах и подмигиванием болельщикам, который всегда уверен в своих силах. Биатлонистка добавила, что так и не смогла научиться тому, что делал Шипулин на трассе и стрельбище. Также она опубликовала текст стихотворения.
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Вчера смотрели всей семьёй «последнюю гонку» в спортивной карьере @anton_shipulin . Так хотелось её пробежать вместе😢 Даже не вериться…что это точка. Помню его ещё пацаном, когда просил первый раз посмотреть мою винтовку…,и, навсегда запомню его спортсменом, уверенным в своих силах, с огоньком в глазах, с улыбкой и подмигиванием болельщикам и соперникам. То, что умел сделать он на трассе и на стрельбище, так и не смогла научиться я…… Мы разные с тобой, но всё же,мы похожи: Улыбкой и прищуром глаз; Работать, и без лишних фраз, бороться до конца. Все это слышали не раз от мамы и отца. …Осталась в спорте я «одна», А ты ушёл, Антоша. Теперь кто будет мой герой? В момент тяжёлый, совет твой, Он мне как воздух нужен. Опорой был ты много лет. Пора и мне держать ответ: Жалеть не нужно спорта час! Порадовал ты много нас. Так смело двери открывай, Уверенно ты в жизнь шагай. Характер закаленный твой Поможет и в «мороз» и в «зной». С любовью и благодарностью, Настя.
Напомним, спортсмен заявил о завершении карьеры на пресс-конференции.