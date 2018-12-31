Стал известен список желаемых приобретений мадридского «Реала» в зимнее трансферное окно.

По информации As, «Реал» намерен усилить атаку. Руководство интересуется нападающим «Интера» Мауро Икарди, Тимо Вернером из «РБ Лейпциг», Кшиштофом Пентеком из «Дженоа», Бас Достом из «Спортинга» и Фернандо Льоренте из «Тоттенхэма».

«Реал» думает об усилении нападения после ухода в «Ювентус» Криштиану Роналду. Отметим, что по итогам года покинувший «Реал» летом Роналду стал лучшим бомбардиром команды 2018 года.

После 17-ти туров чемпионата Испании мадридский клуб идёт на четвёртом месте с 29 очками. У лидирующей «Барселоны» — 37 баллов. В тройке также идут мадридский «Атлетико» и «Севилья». Напомним, в 2018 «Реал» стал победителем Лиги чемпионов.