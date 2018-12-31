Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) поздравила с днём рождения Александра Большунова.
31 декабря 2018 года лыжнику исполнилось 22 года. Поздравление опубликовано в социальных сетях федерации. В обращении Большунову пожелали крепкого здоровья и новых побед.
Напомним, Александр Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане — за это достижение он получил звание заслуженного мастера спорта. Он побеждал на этапах Кубка мира и является многократным чемпионом России.
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Александр, с днем рождения! Сегодня, 31 декабря 2018 года, день рождения у Александра Большунова! Александр — четырёхкратный призёр Олимпийских зимних игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Победитель и призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России. Федерация лыжных гонок России поздравляет Александра с днем рождения, желает крепкого здоровья и новых побед! @san_sanych_bolshunov
В данный момент Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира и «Тур де Ски». В последней гонке на 15 километров свободным стилем он финишировал третьим следом за Сергеем Устюговым и Сименом Крюгером из Норвегии. Следующая гонка состоится 1 января — в швейцарском Валь-Мюстейре лыжники посоревнуются в коньковом спринте.