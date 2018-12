View this post on Instagram

Александр, с днем рождения! Сегодня, 31 декабря 2018 года, день рождения у Александра Большунова! Александр — четырёхкратный призёр Олимпийских зимних игр 2018 года. Заслуженный мастер спорта России. Победитель и призер этапов Кубка мира, многократный чемпион России. Федерация лыжных гонок России поздравляет Александра с днем рождения, желает крепкого здоровья и новых побед! @san_sanych_bolshunov