Федерация лыжных гонок России (ФЛГР) поздравила с днём рождения Александра Большунова.

31 декабря 2018 года лыжнику исполнилось 22 года. Поздравление опубликовано в социальных сетях федерации. В обращении Большунову пожелали крепкого здоровья и новых побед.

Напомним, Александр Большунов — четырёхкратный призёр Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане — за это достижение он получил звание заслуженного мастера спорта. Он побеждал на этапах Кубка мира и является многократным чемпионом России.

В данный момент Большунов возглавляет общий зачёт Кубка мира и «Тур де Ски». В последней гонке на 15 километров свободным стилем он финишировал третьим следом за Сергеем Устюговым и Сименом Крюгером из Норвегии. Следующая гонка состоится 1 января — в швейцарском Валь-Мюстейре лыжники посоревнуются в коньковом спринте.