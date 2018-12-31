Чичарито забивает второй гол в ворота мексиканцев

Чичарито забивает второй гол в ворота мексиканцев

Мексиканский форвард «Вэст Хэма» Хавьер Эрнандес по прозвищу Чичарито может перейти в «Валенсию» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает superdeporte.es, в «Вэст Хэме» Чичарито получает мало игрового времени и недоволен этим, а «Валенсия» заинтересована в приобретении нападающего. Сообщается, что главный тренер испанского клуба Марселино Гарсия Торал хотел бы видеть в рядах команды Чичарито.

В текущем розыгрыше Английской Премьер-лиги Чичарито вышел на поле четырнадцать раз и отметился четырьмя голами.

Лондонский «Вэст Хэм» после двадцати игр идёт на 11-м месте чемпионата Англии. «Валенсия», за которую выступает россиянин Денис Черышев, после 17-ти игр расположилась на восьмой строчке Ла Лиги.