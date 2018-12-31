Бывший футболист «Реала» Кака рассказал о совместной игре с Криштиану Роналду.

В интервью SportTV Кака назвал Роналду не только чемпионом, но и замечательным человеком: вдумчивым и внимательным, к которому всегда можно было обратиться. Кака признал, что Роналду был немного тщеславным, но это не мешало ему вести себя достойно.

Также нападающий рассказал, что Роналду всегда помогал ему и поддерживал во время интервью. Однажды португалец на сборе в Лос-Анджелесе раздал персоналу 15 мобильных телефонов. Кака заключил, что ни у одного из его одноклубников не было проблем с Роналду.

Напомним, летом 2018 года португальский форвард перешёл в туринский «Ювентус» из мадридского «Реала».