Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе прокомментировала победу Сергея Устюгова на втором этапе «Тур де Ски».

В интервью «Спорт Экспрессу» Вяльбе заявила, что ни на секунду не сомневалась в возвращении Устюгова, который восстановился после травмы руки. Предыдущий сезон получился у спортсмена скомканным из-за неприглашения на Олимпиаду.

В первой гонке нового сезона на этапе Кубка мира в Давосе Устюгов стал 25-м, и Вяльбе сочла этот результат приемлемым, так как лыжник никогда не начинал показывать высокие результаты с первого старта.

Напомним, 30 декабря Устюгов победил в коньковой гонке с раздельным стартом на 15 километров. Третьим стал Александр Большунов, который возглавил общий зачёт «Тура». Россиянка Наталья Непряева лидирует в женском зачёте.