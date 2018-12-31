Футболист «Зенита» Магомед Оздоев подписался в «Инстаграме» на президента «Трабзонспора» Ахмеда Агаоглу.

Это может означать переход Оздоева из «Зенита» в «Трабзонспор», так как полузащитник намерен покинуть клуб из-за нехватки игровой практики. Помимо «Трабзонспора», на футболиста претендовали турецкий «Сивасспор», бельгийские «Гент» и «Брюгге», а также самарские «Крылья Советов».

Отметим, в нынешнем сезоне Магомед Оздоев провел за команду Сергея Семака девять матчей и не отличился результативными действиями. В российской премьер-лиге футболист провел только три встречи, в общем сумме на поле полузащитник сыграл восемь минут.

Напомним, Оздоев перешел в «Зенит» из «Рубина» вместе с Эльмиром Набиуллиным в феврале 2018 года и подписал с сине-бело-голубыми контракт на 4,5 года.