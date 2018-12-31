Сборная России по футболу в «Твиттере» опубликовала видеопоздравление с Новым годом.

Голкипер Маринато Гилерме пожелал болельщикам счастья, здоровья и успехов, защитник Георгий Джикия — чтобы все мечты сбылись. Также с поздравлениями выступили братья Миранчуки. Алексей и Антон пожелали семейного благополучия.

«Заботьтесь друг о друге, берегите друг друга, пусть в ваших семьях царят гармония и настроения. Счастья, улыбок, здоровья!» — сказали братья.

Друзья! С наступающим вас Новым годом! Здоровья вам, счастья и всего самого хорошего!

Мы вас очень любим! ❤️☃️🎄 pic.twitter.com/7bngwGumuV — Сборная России (@TeamRussia) 31 декабря 2018 г.

Напомним, в 2018 году сборная России дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, где уступила будущим вице-чемпионам — команде Хорватии. В группе Лиги наций россияне стали вторыми и остались в лиге В.

Ранее с поздравлениями выступили футбольный клуб «Зенит» и Союз биатлонистов России (СБР).