Норвежская лыжница Ингвильд Остберг прокомментировала победу Натальи Непряевой на втором этапе «Тур де Ски».

В интервью NRK Остберг заявила, что о Непряевой люди знают не очень много, но у неё был хороший день в спринте, а затем она одержала победу на дистанции. Остберг также упомянула, что Непряева может проявить себя в гонках классическим стилем, а следовательно, способна навязать борьбу в общем зачёте «Тур де Ски».

Напомним, 30 декабря Непряева выиграла гонку на 10 километров свободным стилем на втором этапе «Тур де Ски» и возглавила общий зачёт многодневки. Остберг стала второй, ещё одна россиянка Анастасия Седова заняла третье место.

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 1 января в Валь-Мюстейре — лыжники вновь посоревнуются в коньковом спринте.