Вице-президент федерации кёрлинга России Андрей Созин может уйти в отставку из-за допингового дела Александра Крушельницкого, который был дисквалифицирован на четыре года.

В комментарии «Матч ТВ» Созин заявил, что чувствует свою вину и поэтому не исключает варианта с отставкой. Он рассказал, что технически федерация сделала всё возможное, а в других видах спорта были успешные прецеденты: сократили дисквалификацию для гандболисток, оправдали бобслеистку Надежду Сергееву.

По словам Созина, защита не нашла в деле Крушельницкого никаких оправдательных нюансов, несмотря на активные поиски. Поэтому вице-президент чувствует своё бессилие и факт недоработки.

Напомним, запрещенный препарат был обнаружен в организме российского керлингиста в пробе, взятой во время Олимпийских игр-2018 в Южной Корее, где Крушельницкий в дуэте со своей женой Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовые медали в дабл-миксте. После обнаружения мельдония у Крушельницкого было принято решение лишить медалей обоих спортсменов.