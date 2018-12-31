Президент «Зенита» Сергей Фурсенко пожелал команде выиграть чемпионство в 2019 году.

В комментарии «Спорт-уикенду» Фурсенко понадеялся, что в новом году «Зенит» всё же станет чемпионом, и пожелал клубу побед и процветания. «Тем более, что клуб возглавил всеми любимый Сергей Семак», — заключил президент.

Напомним, «Зенит» ушёл на новогодний перерыв лидером чемпионата России, набрав 34 очка в 17-ти турах. На втором месте, отставая только на одно очко, идёт «Краснодар», на третьем — московский ЦСКА с 30-.ю очками.

Также команда Сергея Семака вышла из группового этапа Лиги Европы с первого места. В 1/16 финал еврокубка «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче».

Ранее «Зенит» опубликовал новогоднее видеопоздравление для болельщиков.