Шведский лыжник Калле Халварссон прокомментировал победу россиянина Сергея Устюгова на втором этапе «Тур де Ски».

Халварссон заявил норвежскому VG, что был удивлён таким результатом Устюгова, который неожиданно вернулся в хорошую форму. По словам шведа, у сборной России было много проблем с допингом, и поэтому доверие к команде подорвано. Тем не менее, он призвал уважать соперников и надеяться, что все они чисты.

Ранее Халварссон высказался о недоверии к Евгению Белову, который выиграл гонку на этапе Кубка мира в Давосе. Белов обвинялся Ричардом Маклареном и Григорием Родченковым, но был оправдан CAS. Устюгов не был замечен в нарушении антидопинговых правил, но специальная комиссия МОК не пригласила его на Олимпийские игры в Пхенчхан.

Напомним, общий зачёт «Тур де Ски» возглавляет россиянин Александр Большунов. 1 января лыжники посоревнуются в коньковом спринте.