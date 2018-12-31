Российская теннисистка Мария Шарапова начала выступление на турнире в Шэньчжэне с победы над швейцаркой Тимю Бачински. Игра завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

На победу Шараповой потребовался 1 час и 42 минуты. Россиянка два раза подала навылет, реализовала шесть брейн-пойнтов из десяти и совершила три двойные ошибки. На счету Бачински — четыре двойные ошибки и четыре брейка.

В следующем матче турнира Шарапова сыграет с Синьюй Ван из Китая — в случае победы она попадёт в четвертьфинал соревнований. Призовой фонд турнира — $750 тыс.

Напомним, первая ракетка России Дарья Касаткина на турнире в Брисбене уступила 283-й ракетке мира. Посеянная под седьмым номером Касаткина проиграла со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).