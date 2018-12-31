Федерация фигурного катания на коньках России (ФФКРР) опубликовала на официальном сайте новогоднее поздравление.

В обращении завершающийся 2018 год назван сложным, насыщенным и многогранным, подарившим каждому гамму чувств и эмоций. Федерация поздравила спортсменов, тренеров, судей, врачей, журналистов и болельщиков, пожелав, чтобы 2019 год был щедр на позитивные эмоции.

«Пусть сбудутся ваши самые заветные желания! Пусть в ваших домах царят мир и процветание! Будьте счастливы! Будьте здоровы! С наступающим Новым годом!» — говорится в поздравлении.

Напомним, на олимпийских играх в Пхенчхане российские фигуристы выиграли золотую и две серебряные медали.

Ранее болельщиков поздравили сборная России по футболу, футбольный клуб «Зенит» и союз биатлонистов России.