Норвежские издания резко отреагировали на победы сборной России на «Тур де Ски». Напомним, коньковые гонки на втором этапе выиграли Наталья Непряева и Сергей Устюгов, а Александр Большунов возглавил общий зачёт многодневки.

Издание Dagbladet указало на тот факт, что Непряева и Большунов тренируются у Юрия Бородавко, чьи подопечные ранее обвинялись в употреблении допинга и были дисквалифицированы, а также напомнило о проживании Анастасии Седовой в закрытом городе Саров. Сергей Устюгов, по мнению журналистов, не поехал на Олимпийские игры из-за «старых следов мошенничества».

Корреспондент VG написал в заголовке, что Устюгов выиграл впервые после отстранения за допинг, хотя спортсмен никогда не подозревался в нарушении антидопинговых правил.

Следующая гонка «Тур де Ски» состоится 1 января в Валь-Мюстейре — лыжники посоревнуются в коньковом спринте.