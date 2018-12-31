Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о возможности сыграть за сборную Италии.

В комментарии Corriere della Sera Буффон заявил, что не нужен национальной команде — об этом ему сказал тренер Роберто Манчини, который знает правильный путь. Капитанскую повязку после ухода Буффона получил Джорджил Кьеллини, и Буффон считает, что тот заслуживает эту ответственность как человек и как игрок.

Напомним, Буффон заявил о завершении карьеры в сборной перед чемпионатом мира 2018 года — Италия не вышла на чемпионат мира, уступив в стыковых матчах сборной Швеции. Однако в марте 2018 года он вышел на поле в товарищеском матче против Аргентины.

Большую часть клубной карьеры Буффон провёл в «Ювентусе», после чего перешёл во французский «ПСЖ».