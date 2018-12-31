Ученица Этери Тутберидзе Софья Акатьева выучила сложный каскад из тройного лутца и тройного риттбергера.

Видео появилось в «Инстаграм»-сториз Сергея Розанова, одного из тренеров группы Тутберидзе. 11-летняя фигуристка участвовала в проекте Первого канала «Ледниковый период. Дети» и заняла третье место, уступив двум воспитанницам ЦСКА.

Напомним, ранее Розанов делился исполнением четверного флипа Александрой Трусовой, и каскадом четверной лутц — тройной тулуп — тройной риттбергер от Даниила Самсонова. Также четверной флип изучает олимпийская чемпионка Алина Загитова, которая стала пятой на чемпионате России и отобралась в состав национальной команды на чемпионат Европы. Также четверной флип выучил бронзовый призёр чемпионата России Александр Самарин.