Российская фигуристка Евгения Медведева анонсировала совместный номер с болгарским певцом Кристианом Костовым.

В «Инстаграме» Медведева поздравила подписчиков с Новым годом и заявила, что Первый канал в новогоднюю ночь покажет их с Костовым совместный номер. В 2017 году певец занял второе место на песенном конкурсе Евровидение. Ранее молодые люди посетили один из московских катков.

Напомним, спортсменка тренируется в канадском Торонто под руководством Брайана Орсера. Недавно она выступала в Саранске на чемпионате России и осталась на новогодние праздники в Москве. Ранее фигуристка призналась, что шокирована предновогодними видами столицы. Евгения рассказала, что новогоднее настроение появилось у нее только по прибытии в Москву.

На чемпионате России она заняла седьмое место и не попала в состав сборной России на чемпионат Европы и Универсиаду.