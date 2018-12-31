Петербургский «Зенит» заинтересован в услугах полузащитника «Лиона» Луки Тусара.

Информация появилась в распоряжении французского издания L’Equipe: тренерскому штабу «Зенита» необходимо усилить опорную зону. «Зенит» интересуется и другими футболистами, среди которых — ещё один француз, чьё имя пока не разглашается.

Лука Тусар в текущем сезоне сыграл 15 матчей чемпионата Франции не отметился ни одним результативным действием. После 18-ти туров команда идёт на третьем месте, уступая «ПСЖ» и «Лиллю».

Напомним, «Зенит» ушёл на новогодний перерыв лидером чемпионата России, набрав 34 очка в 17-ти турах. На втором месте, отставая только на одно очко, идёт «Краснодар», на третьем — московский ЦСКА с 30-ю очками.

Также команда Сергея Семака вышла из группового этапа Лиги Европы с первого места. В 1/16 финал еврокубка «Зенит» сыграет с турецким «Фенербахче».