Российская теннисистка Мария Шарапова поблагодарила своих болельщиков за поддержку. Напомним, россиянка начала выступление на турнире в Шэньчжэне с победы над швейцаркой Тимю Бачински. Игра завершилась со счётом 6:2, 7:6 (7:3).

В официальном комментарии WTA Шарапова назвала Бачински сложной соперницей, а погодные условия — непростыми для обеих спортсменок. Шарапова в течение нескольких месяцев не принимала участия в официальных матчах и поэтому довольна итогом, назвав встречу с Бачински отличной тренировкой.

Также она поблагодарила присутствующих болельщиков, назвав фанатов тенниса из Китая одними из лучших.

Напомним, первая ракетка России Дарья Касаткина на турнире в Брисбене уступила 283-й ракетке мира. Посеянная под седьмым номером Касаткина проиграла со счётом 7:5, 4:6, 6:7 (3:7).