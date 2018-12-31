Ранее возглавлявший «Кубань» Фёдор Щербаченко прокомментировал игру нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы.

По мнению Щербаченко, кондиции Дзюбы в следующем сезоне будут зависеть от самого футболиста, а также от тренеров и врачей клуба и сборной. Щербаченко также прокомментировал конфликт Дзюбы со спортивным директором Вячеславом Малафеевым, о котором ранее рассказал СМИ сам Дзюба.

«Острые слова часто могут влиять на ситуацию, несмотря ни на какие регалии. Но здесь не тот случай. Это не «Спартак», Малафеев не пойдёт к Фурсенко и не скажет, что надо избавляться от Дзюбы, продавать его. Я исключаю такой вариант», — цитирует Щербаченко «Спорт-уикэнд».

Напомним, «Зенит» ушёл на новогодний перерыв лидером чемпионата России, набрав 34 очка в 17-ти турах. На втором месте, отставая только на одно очко, идёт «Краснодар», на третьем — московский ЦСКА с 30-ю очками.