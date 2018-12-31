Украинский вратарь испанского «Леганеса» Андрей Лунин не хочет возвращаться из аренды в мадридский «Реал» в январе 2019-го, сообщает AS.

По информации источника, Лунин, несмотря на роль второго голкипера в «Леганесе», хочет бороться за место в основе несмотря на то, что он в этом сезоне не смог выиграть конкуренцию у первого номера команды Ивана Куэльяра. Отмечается, что «Реал» хочет, чтобы украинский вратарь вернулся в Мадрид в январе, потому что в стане сливчочных боятся ухода из команды Кейлора Наваса зимой. Но Лунин не собирается прерывать свое арендное соглашение и хочет бороться за место в стартовом составе «Леганеса».

Напомним, 19-летний вратарь стал игроком «Реала», перейдя туда летом 2018 года из луганской «Зари».

В составе «Леганеса» украинец поучаствовал в четырех играх — по два в чемпионате и Кубке Испании.