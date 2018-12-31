Главный тренер английского «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением об итогах первой части английской премьер-лиги для своей команды.

По его словам, «Ливерпуль» голоден и ни секунды не думает об отрыве. Команды думает только о 54 очках и считает такой результат невероятным. Клопп считает, что все, что «Ливерпуль» может делать дальше, это – продолжать идти вперёд. Немец отметил, что сейчас его игрокам нужно восстановить силы, а затем начать подготовку к следующему матчу.

По поводу следующей игры с «Манчестер Сити» тренер сказал, что это фантастическая команда. Клопп подчеркнул, что ни одна команды в мире, даже «Ливерпуль» не может поехать к ним в гости, думая: «Возможно, мы можем победить».

«Поэтому нам нужно просто поехать в Манчестер и сделать всё, чтобы добиться результата. Именно это мы и сделаем», — сказал Клопп, слова которого приводит официальный сайт мерсисайдцев.

апомним, после 20 матчей «Ливерпуль» лидирует в турнирной таблице АПЛ с 54 очками, идущий на второй строчке «Манчестер Сити» отстает на семь баллов.