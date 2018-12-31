Итальянские «Милан» и «Интер» заинтересованы в приобретении защитника сборной Уругвая и мадридского «Атлетико» Диего Година, сообщает Calcio mercato.

По сообщению источника, уругвайский игрок сам выразил продолжить карьеру в итальянском чемпионате с учетом того, что его контракт с командой Диего Симеоне истекает летом 2019 года. Особый интерес к опытному защитнику проявляют два миланских клуба, которые хотят получить Диего Година бесплатно как свободного агента.

Ранее сообщалось, что Годином интересуется другая команда из итальянской лиги – туринский «Ювентус». Кроме того, летом 2018-го Година пытался заполучить «Манчестер Юнайтед», но игрок не захотел переходить в команду.

В текущем сезоне уругваец провел за мадридцев 13 встреч в чемпионате Испании, забил в них два мяча и получил три желтых карточки.