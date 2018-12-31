Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев рассказал о подготовке команды ко второй части чемпионата и о поддержке клуба Алишером Усмановым.

По словам Аджоева, у «Арсенала» запланированы три сбора в Турции, и туляки не первый год ездят туда, команду там все устраивае.В клубе стараются создать для команды отличные условия для работы и делают все, чтобы футболисты были сконцентрированы только на тренировочном процессе.

Аджоев отметил, что в Турции проводят сборы многие европейские команды, а это значит, что есть возможность провести спарринги с серьезными соперниками.

На вопрос правда ли, что Усманов помогает тульскому «Арсеналу, Аджоев ответил положительно и добавил, что Усманов — человек с большой буквы.

Кроме того Аджоев рассказал, что Усманов оказывает поддержку тульскому «Арсеналу» на протяжении последних двух лет. «В нынешних результатах и стабильности команды есть его огромный вклад. За что Алишеру Бурхановичу огромное спасибо», — сказал Аджоев, слова которого приводит официальный сайт клуба.

Отметим, в данный момент «Арсенал» идет на 11-м месте в чемпионате с 20 очками после 17 встреч.