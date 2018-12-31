Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о будущем Сергея Семака в «Зените»

По словам Орлова, у Семака сейчас очень много проблем, на решение которых нужно много времени, и ему нужно обговорить вопрос усиления команды с Алексеем Миллером. Комментатор отметил, что Семак станет великим тренером, если на данном этапе сможет выстоять. Орлов считает, что цель номер один для Семака – не победа чемпионате. Главное – поставить игру.

Комментатор добавил, что важно разобраться с игроками, помочь им, например, Шатову и Ерохину. Орлов считает, что если эти игроки не понимают объяснения тренера, с ним надо прощаться.

«Искусство тренера как раз в том, чтобы учить. Даже заслуженных мастеров спорта. Хотя знаете, какая там гордыня? О-о…» — сказал Орлов, слова которого приводит «Спорт-Уикенд».

Напомним, в данный момент «Зенит» лидирует в таблице российской премьер-лиги с 34 очками, идущий вторым «Краснодар» отстает на один балл.