Спортивный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением об инциденте с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева.

По словам Орлова, Кокорин быстро вошел в игру после долгой паузы — очень хорошо начал играть, забив два гола в двух матчах. Но потом случилась эта криминальная история. «Подвел команду, негодяй», — добавил Орлов.

Орлов считает, что Кокорина и Мамаева нескоро выпустят, а их финансовое состояние еще больше настаивает общественность против. «Не любят у нас богатых людей», — сказал Орлов, слова которого приводит «Спорт-Уикенд».

Напомним, в данный момент Александр Кокорин и Павел Мамаев находятся в СИЗО «Бутырка». 5 декабря суд не удовлетворил апелляцию защиты футболистов об их помещении под домашний арест.