Финский клуб «КалПа» в финале Кубка Шпенглера обыграл национальную сборную Канады в серии буллитов со счетом 1:2.

В составе канадцев шайбу забросил Даниэль Винник на 46-й минуте. У победителей отличился Эету Луостаринен на 52-й минуте, а победный буллит на счету Вилле-Веса Вайниолы.

Отметим, матч проходил в швейцарском Давосе.

Ранее сборная Канады выбила из турнира в полуфинале «Нюрнберг Айс Тайгерс», а «КалПа» одолела «Давос». Магнитогорский «Металлург» в четвертьфинале уступил нюрнбергской команде. Все матчи проходили на стадионе «Вайллант Арена», вместимость которой – 7080 человек. Средняя посещаемость турнира – 5974 зрителя за игру.

Напомним, Кубок Шпенглера проходил с 26 по 31 декабря 2018 года.