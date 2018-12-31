Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду рассказал о своем отношении к индивидуальным наградам.

Роналду заявил, что он не одержим индивидуальными наградами, и для него самым главным является выиграть командные титулы и помочь своему клубу, а все остальное приложится само собой. Португалец отметил, что он не всегда думаю лишь о том, чтобы побить очередной рекорд, а работает для команды и хочет быть в лучшей форме.

Игрок добавил, что с каждым годом технический, тактический и физический уровни команд становятся лучше, а побеждать становится все труднее, поэтому ему необходимо работать, чтобы оставаться на вершине.

«Да, я не скрываю своей радости, когда получаю трофей, но когда проигрываю, не воспринимаю это как конец света», — сказал Роналду, слова которого приводит Record.

Напомним, Криштиану Роналду – обладатель пяти «Золотых мячей», четырехкратный обладатель «Золотой бутсы» и семикратный лучший бомбардир Лиги чемпионов.