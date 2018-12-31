Американский боксер Флойд Мэйвезер победил техническим нокаутом японского кикбоксера Тенсина Нацукаву во время выставочного боя в Токио.

Экс-чемпион мира по боксу трижды отправлял японца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Отметим, бой проходил по правилам бокса в рамках промоушна Rizin 14. Предполагалось, что он будет длиться три раунда по три минуты. Результат поединка не будет вписан в рекорды бойцов.

Кроме того, ранее стало известно, что при взвешивании Флойд Мэйвезер оказался тяжелее Тенсина Нацукавы на 4,6 килограмм. Вес американского боксера – 66,7 кг. Его японский оппонент весит 62,1 кг.

Ранее перед боем Флойд Мэйвезер в своем Instagram заявил, что для него этот бой является девятиминутной прогулкой.