Польский форвард мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовский рассказал, что мог бы закончить карьеру в стане немецкого клуба.

По словам Левандовского, есть вероятность, что он останется в «Баварии» надолго.

«Я не собираюсь никуда уходить. Моё сердце на все 100 процентов принадлежит «Баварии», я полностью отождествляю себя с этим клубом», — сказал поляк.

Футболист, слова которого приводит Sport Bild, отметил, что он определенно рассматривает возможность того, чтобы завершить карьеру в «Баварии».

Отметим, контракт 30-летнего форварда с мюнхенской командой рассчитано до лета 2021 года. Левандовский перешел из дортмундской «Боруссии» в «Баварию» в 2014 году.

В текущем сезоне Роберт Левандовский провел 16 встреч за мюнхенский клуб, в которых сумел отличиться десять раз и сделать пять результативных передач.