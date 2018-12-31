Полузащитник «Пари Сен Жермен» Адриен Рабьо не хочет переходить в лондонский «Тоттенхэм», сообщает ESPN.

По информации издания, французский полузащитник считает команду Маурисио Почеттино слишком слабой для своего уровня.

Отметим, соглашение Рабьо с «ПСЖ» заканчивается летом 2019 года, поэтому парижане хотят продать футболиста в зимнее трансферное окно за небольшую цену.

Ранее сообщалось, что в покупке Рабьо заинтересованы «Барселона» и «Ювентус», а сам француз готов перейти в каталонский клуб летом, но хочет получить от сине-гранатовых подписной бонус в размере 5 миллионов евро.

Отметим, французский полузащитник является воспитанником «Пари Сен Жермен». В текущем сезоне 23-летний игрок сыграл 14 матчей во французской Лиге 1, забил два гола, и сделал одну результативную передачу.