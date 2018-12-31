Итальянский «Интер» заинтересован в приобретении немецкого футболиста мадридского «Реала» Тони Крооса, сообщает AS.

По информации издания, миланский клуб хочет купить немецкого полузащитника в летнее трансферное окно и считает, что этот футболист станет наилучшим партнером для аргентинского форварда миланцев Мауро Икарди. Отмечается, что приобрести Тони Крооса будет сложной задачей, так как в его контракте с «Реалом» прописаны высокие отступные, которые составляют 300 миллионов евро.

Отметим, Тони Кроос стал игроком мадридского «Реала» летом 2015 года, когда перешел в стан сливочных из мюнхенской «Баварии». Сумма трансфера футболиста составила 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Кроос сыграл в 12 встречах испанской Примеры, в которых не отметился результативными действиями. Соглашение немца с мадридским клубом истекает летом 2022 года.