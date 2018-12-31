Клуб Национальной хоккейной лиги «Нью-Джерси Девилз» отправил российской защитника Егора Яковлева в свой фарм-клуб «Бингемтон Девилз», сообщает пресс-служба «Нью-Джерси».

В сообщении пресс-службы также отмечается, что российский защитник примет участие в матче «Бингемтон Девилз» против «Уилкс-Берри», который пройдет в ночь с 31 декабря на 1 января.

Отметим, в нынешнем сезоне 27-летний Яковлев провел 11 матчей в НХЛ в составе «Нью-Джерси Девилз», забил один гол и сделал три результативные передачи. В составе «Бингемтон Девилз» он сыграл семь встреч в АХЛ.

Напомним, россиянин стал игроком «Нью-Джерси» в мае 2018 года, ранее он выступал за петербургский СКА, в составе которого выиграл Кубок Гагарина. Кроме того, Яковлев является Олимпийским чемпионом-2018 и чемпионом мира-2014.