Мюнхенская «Бавария» пытается договориться с лондонским о трансфере 18-летнего полузащитника Каллума Хадсона-Одои, сообщает Sky Sport News.

По информации источника, немецкий клуб сделал второе предложение с улучшенными условиями в размере 22,5 миллионов евро, но оно было отклонено.

Отмечается, что английский клуб хочет получить за молодого футболиста 40 миллионов евро.

Отметим, нынешнеее соглашение Хадсона-Одои с «Челси» истекает летом 2020 года.

В текущеем сезоне англичанин сыграл за свой клуб один матч в английской премьер-лиге, а также выходил на поле в Суперкубке Англии и провел четыре встречи в Лиге Европы.

Напомним, в данный момент «Челси» идет на четвертом месте в таблице чемпионата Англии с 43 очками после 20 матчей. «Бавария» занимает второе место в немецкой Бундеслиге с 36 баллами после 17 игр.