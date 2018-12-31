Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился мнением о способностях Флойда Мэйвезера в ММА.

Менеджер Хабиба рассказал, что переписывался с Мэйвезером в течение последнего месяца. «А если он скажет, что нет, я всё опубликую», — добавил Али Абдель-Азиз.

Менеджер добавил, что Флойд Мейвезер не боец, а спортсмен, а в UFC нужно быть полноценным бойцом.

«Если мы поймаем Флойда на улице, мы надерём ему зад, потому что он не сможет защитить себя, ему не хватает смелости принять участие в настоящей драке. Хабиб подерётся с тобой в лифте, в телефонной будке, где угодно. Мейвезер может драться только на ринге», — заявил Али Абдель-Азиз, слова которого приводит TMZ Sports.

Напомним, американский боксер Флойд Мэйвезер победил техническим нокаутом японского кикбоксера Тенсина Нацукаву во время выставочного боя в Токио.

Экс-чемпион мира по боксу трижды отправлял японца в нокдаун, после чего рефери остановил поединок.

Отметим, бой проходил по правилам бокса в рамках промоушна Rizin 14. Предполагалось, что он будет длиться три раунда по три минуты. Результат поединка не будет вписан в рекорды бойцов.