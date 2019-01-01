В швейцарском Валь Мюстейре коньковым спринтом продолжится розыгрыш «Тур де Ски»-2019.

Старт квалификации — в 11:30 по московскому времени. Затем пройдёт жеребьёвка четвертьфиналов, которые начнутся в 14:00. Лучшие примут участие в полуфиналах и финале. В каждом забеге участвует по шесть человек.

В женской гонке Россию представят Мария Истомина, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Елена Соболева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева. Непряева выйдет на старт в майке лидера «Тур де Ски» — 30 декабря она выиграла коньковую гонку на 10 километров.

У мужчин за Россию побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных. Напомним, в «Туре» лидирует Александр Большунов.