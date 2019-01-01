Молодёжная сборная России обыграла сверстников из Канады в матче чемпионата мира. Игра проходила в Ванкувере на «Роджерс Арене» и закончилась со счётом 2:1 в пользу россиян.

Счёт был открыт уже на 2-й минуте встречи: отличился игрок сборной Канады Коди Гласс. Однако сохранить преимущество надолго канадской команде не удалось: уже спустя три минуты Григорий Денисенко сравнял счёт. В роли ассистентов выступили Виталий Кравцов и Дмитрий Саморуков.

Второй период оказался небогатым на события: ни одной из команд не удалось отметиться результативными действиями. Решающий гол был забит лишь в последнем игровом отрезке: на 51-й минуте Павел Шэн вывел сборную России вперёд, получив передачу от Александра Романова.

Таким образом, сборная России возглавила группу А. Команда набрала 12 очков и вышла в стадию плей-офф, где сыграет со Словакией.