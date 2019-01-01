Молодёжная сборная России по хоккею, выступающая на чемпионате мира, вышла в стадию плей-офф, где сыграет с командой Словакии. Игра будет проходить в четверг, 3 января, начало встречи запланировано на 6:30 по московскому времени.

Напомним, на групповом этапе Россия представляла группу А и заняла в ней первое место. Подопечные Валерия Брагина не допустили ни одного поражения, выиграв все четыре матча. Команда встречалась со сверстниками из Чехии, Дании, Швейцарии и Канады. Игра против канадской команды проходила в новогоднюю ночь и завершилась победой россиян со счётом 2:1.

В параллельных четвертьфиналах встретятся Канада и Финляндия, США и Чехия, Швеция и Швейцария. Все матчи будут проходить в ночь с 3 на 4 января.

Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января. Также на турнире предусмотрен утешительный раунд до двух побед за право остаться в элитном дивизионе, в рамках которого сыграют сборные Дании и Казахстана.