Российская теннисистка Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира в китайском Шэньчжэне. Во втором круге турнира она обыграла Ивану Йорович из Сербии. Матч завершился со счётом 7:5, 4:6, 6:4, на победу россиянке потребовалось чуть более двух с половиной часов.

На счету Звонарёвой — 7 реализованных брейк-пойнтов из 17, пять эйсов и шесть двойных ошибок. Йорович допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из 17, ни разу не подав навылет.

В четвертьфинальном матче Звонарёвой предстоит сыграть с победительницей встречи между Анастасией Павлюченковой и Натальей Вихлянцевой.

В одном из параллельных матчей россиянка Елена Родина проиграла Элисон Риске из Америки со счётом 6:4, 2:6, 3:6.