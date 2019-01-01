В швейцарском Валь-Мюстэйре состоятся коньковые спринтерские гонки, которые будут проходить в рамках лыжной многодневки «Тур де Ски». Организаторы этапа приняли решение изменить трассу и добавили в неё элементы ски-кросса. Таким образом, на дистанции появятся несколько снежных холмов и трамплинов.

Отмечается, что изменения в рельефе трассы были внесены без ведома самих спортсменов. Примечательно, что ближе к финишу лыжников ожидает два пути с холмами и трамплинами разного типа: спортсмены сами смогут выбрать, по какой части трассы бежать.

Тренер сборной России Маркус Крамер заявил, что такое нововведение организаторов стало для команды настоящим сюрпризом.

Напомним, спринтерские гонки состоятся сегодня, 1 января. В женской гонке Россию представят Мария Истомина, Наталья Непряева, Юлия Белорукова, Елена Соболева, Анастасия Седова, Анна Нечаевская, Лидия Дуркина и Анна Жеребятьева.

У мужчин за Россию побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных.