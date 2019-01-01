Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо поделился ожиданиями от соперничества со сборной России на гонках многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен отметил, что провёл хорошую дистанционную гонку на 15 км, однако был слишком далеко от Сергея Устюгова. Норвежец добавил, что смог приблизиться к Александру Большунову, что считает хорошим знаком. Лыжник уверен, что десятисекундное отставание в общем зачете — это не очень много.

Также Клэбо заявил, что хотел бы попытаться разозлить Устюгова и Большунова, но не знает русского языка. Лыжник сказала, что мог бы попытаться раззадорить спортсменов, если бы те говорили по-английски.

Напомним, сегодня, 1 января, в швейцарском Валь-Мюстаире состоится спринтерская гонка коньковым стилем. У мужчин за Россию побегут Александр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных.