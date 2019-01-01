Итальянский голкипер «ПСЖ» Джанлуиджи Буффон рассказал о сильнейших футболистах современности.

В комментарии Goal.com Буффон признался, что хотел бы поиграть со всеми чемпионами, включая нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду. Он также отдал должное своим одноклубникам по «ПСЖ», выделив талант Килиана Мбаппе и Неймара.

По мнению Буффона, отсутствие «Золотого мяча» у Неймара можно назвать кошмаром, и бразильский футболист должен быть в ярости. Буффон заявил, что Неймар и Мбаппе смогут доминировать в ближайшее десятилетие.

Ранее Буффон рассказал о своих перспективах в сборной Италии после разговора с тренером Роберто Манчини. 40-летний вратарь планирует продлить контракт с парижским клубом после 17-ти лет выступлений за «Ювентус».