Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Виталий Кравцов поделился впечатлениями от победы над командой Канады. Игра проходила в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира и закончилась победой россиян со счётом 2:1.

После матча Кравцов заявил, что команда играла не в честь праздника, а за свою страну. «Хорошо, что появилась возможность подарить людям чуточку радости», — сказал хоккеист.

Напомним, сборная России заняла первое место в группе и вышла в стадию плей-офф, где встретится с командой Словакии. Игра будет проходить в четверг, 3 января, начало встречи запланировано на 6:30 по московскому времени.

В параллельных четвертьфиналах встретятся Канада и Финляндия, США и Чехия, Швеция и Швейцария. Все матчи будут проходить в ночь с 3 на 4 января.

Полуфинальные игры пройдут 5 января, матч за третье место и финал — 6 января.