Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с Новым годом.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фотографию, под которой оставила пожелания для своих подписчиков. Елизавета пожелала болельщикам здоровья, успехов во всех начинаниях и верных друзей.

Фигуристка добавила, что 2018-й год получился для неё контрастным. Напомним, спортсменка успешно начала текущий сезон, завоевав медали на всех соревнованиях, в которых приняла участие. Туктамышева выиграла два турнира серии Challenger — Lombardia Trophy и Finlandia Trophy. Затем спортсменка выступила на двух этапах Гран-при: в Канаде Туктамышева заняла первое место, в Японии — третье. Фигуристка вышла в финал серии и завоевала бронзовую медаль.

За неделю до чемпионата России спортсменка заболела пневмонией и пропустила соревнования, из-за чего не смогла отобраться в состав команды на чемпионат Европы.