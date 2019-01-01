Российская фигуристка Елизавета Туктамышева поздравила болельщиков с Новым годом.
На своей странице в «Инстаграме» спортсменка опубликовала фотографию, под которой оставила пожелания для своих подписчиков. Елизавета пожелала болельщикам здоровья, успехов во всех начинаниях и верных друзей.
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Ураа! Друзья! С Новым годом! Желаю всем в новом году здоровья, верных друзей и успехов во всех начинаниях! 2018 был для меня был контрастным годом , но я рада , что вторая половина прошла просто отлично, несмотря на болезнь. Как я люблю говорить : «все , что не делается , к лучшему!» Ещё раз поздравляю всех! ❤️ . . . Happy new year everybody!! Love you ❤️
Фигуристка добавила, что 2018-й год получился для неё контрастным. Напомним, спортсменка успешно начала текущий сезон, завоевав медали на всех соревнованиях, в которых приняла участие. Туктамышева выиграла два турнира серии Challenger — Lombardia Trophy и Finlandia Trophy. Затем спортсменка выступила на двух этапах Гран-при: в Канаде Туктамышева заняла первое место, в Японии — третье. Фигуристка вышла в финал серии и завоевала бронзовую медаль.
За неделю до чемпионата России спортсменка заболела пневмонией и пропустила соревнования, из-за чего не смогла отобраться в состав команды на чемпионат Европы.