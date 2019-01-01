Нападающий молодёжной сборной России по хоккею Василий Подколзин поделился впечатлениями от победы над командой Канады. Игра проходила в рамках группового этапа чемпионата мира и закончилась со счётом 2:1.

Подколзин отметил, что сборной России удалось строго сыграть в обороне. Несколько раз команда допустила ошибки, однако голкиперу удалось спасти ворота. Игрок добавил, что не первый раз играет против канадцев и не считает их особенными соперниками. «Да, выше скорости, но большой разницы нет», — сказал Подколзин и добавил, что по характеру матч был настоящей войной.

Напомним, сборная России заняла первое место в группе и вышла в стадию плей-офф, где встретится с командой Словакии. Игра будет проходить в четверг, 3 января, начало встречи запланировано на 6:30 по московскому времени.

В параллельных четвертьфиналах встретятся Канада и Финляндия, США и Чехия, Швеция и Швейцария. Все матчи будут проходить в ночь с 3 на 4 января.