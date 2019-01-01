В швейцарском Валь-Мюстэйре продолжаются соревнования лыжной многодневки «Тур де Ски», в рамках которой состоится коньковая спринтерская гонка. По итогам женской квалификации Россию в четвертьфинале представят три спортсменки — Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.

Лучшее время квалификации показала шведская спортсменка Стина Нильссон. Непряева вышла в четвертьфинал с 12-го места, Белорукова — с 21-го, Седова — с 26-го.

Стадия четвертьфинала начнётся в 14:00 по московскому времени.

Напомним, Наталья Непряева возглавляет общий зачёт «Тур де Ски», Белорукова идёт четвёртой.

После женской квалификации на старт выйдут мужчины. Российскую команду будут представлять лександр Большунов, Сергей Устюгов, Денис Спицов, Евгений Белов, Андрей Мельниченко, Глеб Ретивых, Андрей Собакарёв, Андрей Ларьков, Максим Вылегжанин и Александр Бессмертных.