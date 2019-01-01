На «Тур де Ски» завершилась мужская квалификация конькового спринта. Борьбу в четвертьфинале продолжат пять российских лыжников.

Лучшим из россиян в прологе стал Сергей Устюгов, занявший пятое место. Лидер общего зачёта Кубка мира и тотала «Тур де Ски» Александр Большунов стал 16-м. 27-м завершил гонку Андрей Мельниченко, 29-м — Евгений Белов. Топ-30 замкнул Глеб Ретивых.

Первое время в квалификации показал норвежец Йоханнес Клэбо, также в тройке финишировали его соотечественник Эмиль Иверсен и представитель Италии Федерико Пеллегрино.

Четвертьфинальные забеги стартуют в 14:00 по московскому времени. Первыми стартуют женщины. Россию представят Наталья Непряева, Юлия Белорукова и Анастасия Седова.